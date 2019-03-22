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МИД Греции осудил нападение на консульство РФ в Афинах

Пятница, 22 марта 2019, 11:27

Министерство иностранных дел Греции осудило нападение с использованием ручной гранаты на консульство РФ в Афинах в пятницу.

Об этом говорится в заявлении на сайте МИД Греции.

"Мы решительно осуждаем нападение с применением гранаты, которая упала во двор консульского отдела посольства РФ в Афинах и причинила материальный ущерб", - говорится в заявлении.

При этом в министерстве отметили, что дружеские отношения и сотрудничество с РФ не пострадают из-за этого нападения.

"Компетентные органы Греции принимают все необходимые шаги для расследования инцидента и привлечения виновных к ответственности", - заявили в МИД Греции.

Как сообщалось, в ночь на пятницу двое неизвестных на мотоцикле бросили ручную гранату во двор консульства России в Афинах.

Ни одна из организаций не взяла на себя ответственность за нападение.

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