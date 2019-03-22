МИД Греции осудил нападение на консульство РФ в Афинах
Министерство иностранных дел Греции осудило нападение с использованием ручной гранаты на консульство РФ в Афинах в пятницу.
Об этом говорится в заявлении на сайте МИД Греции.
"Мы решительно осуждаем нападение с применением гранаты, которая упала во двор консульского отдела посольства РФ в Афинах и причинила материальный ущерб", - говорится в заявлении.
При этом в министерстве отметили, что дружеские отношения и сотрудничество с РФ не пострадают из-за этого нападения.
"Компетентные органы Греции принимают все необходимые шаги для расследования инцидента и привлечения виновных к ответственности", - заявили в МИД Греции.
Как сообщалось, в ночь на пятницу двое неизвестных на мотоцикле бросили ручную гранату во двор консульства России в Афинах.
Ни одна из организаций не взяла на себя ответственность за нападение.