Белый дом: территория Сирии на 100% освобождена от ИГИЛ
Белый дом утверждает, что территория под контролем боевиков ИГИЛ в Сирии ликвидирована на 100%.
Об этом пишет AP.
Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что президенту Дональду Трампу сообщил эту новость исполняющий обязанности министра обороны Патрик Шанахан.
Трамп заявлял об окончательной победе еще в конце февраля.
Сандерс продемонстрировала журналистам карту Ирака и Сирии, которая показала, что террористическая группа больше не контролирует ни клочка территории в регионе.
По данным США, "Исламское государство" до сих пор может иметь 15-20 тысяч сторонников в Сирии и Ираке. Франция ранее заявляла, что сохранит присутствие своих войск в северной части Сирии, поскольку считает, что боевики "Исламского государства" не были уничтожены и продолжают угрожать интересам страны.
США заявили, что оставляют 200 военных на севере Сирии.