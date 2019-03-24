Генсек НАТО: победа над ИГИЛ в Сирии - выдающееся достижение коалиции

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг приветствовал победу над террористической группировкой "Исламское государство" в Сирии.

Об этом он написал в Twitter.

"Освобождение оставшейся территории, удерживаемой ИГИЛ, является выдающимся достижением глобальной коалиции. НАТО остается приверженным нашей общей борьбе с терроризмом", - написал Столтенберг.

В субботу поддерживаемые США Сирийские демократические силы заявили о вытеснении "Исламского государства" с последней контролируемой ею территории Багуз в Сирии.

Сирийские демократические силы несколько недель вели борьбу за Багуз в районе иракской границы.

Как сообщалось, Белый дом утверждает, что территория под контролем боевиков ИГИЛ в Сирии ликвидирована на 100%.