Генсек НАТО: победа над ИГИЛ в Сирии - выдающееся достижение коалиции
Воскресенье, 24 марта 2019, 12:02
Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг приветствовал победу над террористической группировкой "Исламское государство" в Сирии.
Об этом он написал в Twitter.
"Освобождение оставшейся территории, удерживаемой ИГИЛ, является выдающимся достижением глобальной коалиции. НАТО остается приверженным нашей общей борьбе с терроризмом", - написал Столтенберг.
В субботу поддерживаемые США Сирийские демократические силы заявили о вытеснении "Исламского государства" с последней контролируемой ею территории Багуз в Сирии.
Сирийские демократические силы несколько недель вели борьбу за Багуз в районе иракской границы.
Как сообщалось, Белый дом утверждает, что территория под контролем боевиков ИГИЛ в Сирии ликвидирована на 100%.
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