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Израиль заявил, что Трамп признает их суверенитет над Голанскими высотами

Воскресенье, 24 марта 2019, 17:36

Президент США Дональд Трамп в понедельник подпишет указ, признающий израильский суверенитет над Голанскими высотами.

Об этом написал в Twitter исполняющий обязанности министра иностранных дел Израэль Кац в Twitter.

По словам Катца, Трамп подпишет указ завтра в Белом доме во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

"Завтра президент Трамп, в присутствии премьер-министра Нетаньяху, подпишет указ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами. Израильско-американские связи ближе, чем когда-либо", - написал Кац.

Европейский Союз не признает суверенитет Израиля над этим районом. Ранее неизменность позиции Брюсселя подтвердил и представитель ЕС.

Напомним, Трамп на этой неделе заявил, что Соединенным Штатам следует признать полный суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

Голанские высоты, в прошлом часть Сирии, были захвачены Израилем в 1967 году в ходе Шестидневной войны.

Аннексия Голанских высот не признана ни мировым сообществом, ни Советом Безопасности ООН.

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