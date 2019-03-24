Израиль заявил, что Трамп признает их суверенитет над Голанскими высотами

Президент США Дональд Трамп в понедельник подпишет указ, признающий израильский суверенитет над Голанскими высотами.

Об этом написал в Twitter исполняющий обязанности министра иностранных дел Израэль Кац в Twitter.

По словам Катца, Трамп подпишет указ завтра в Белом доме во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

אני נערך להופיע היום בפני אלפי משתתפי ועידת אייפק בוושינגטון. התבשרנו כעת כי מנהיגי הונדורס ורומניה הודיעו בועידה על כוונתן להעביר את שגרירויותיהן לירושלים. מחר יחתום הנשיא טראמפ, בנוכחות רה״מ נתניהו, על צו המכיר בריבונות ישראל בגולן. יחסי ישראל ארה״ב הדוקים מאי פעם. — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) 24 березня 2019 р.

"Завтра президент Трамп, в присутствии премьер-министра Нетаньяху, подпишет указ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами. Израильско-американские связи ближе, чем когда-либо", - написал Кац.

Европейский Союз не признает суверенитет Израиля над этим районом. Ранее неизменность позиции Брюсселя подтвердил и представитель ЕС.

Напомним, Трамп на этой неделе заявил, что Соединенным Штатам следует признать полный суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

Голанские высоты, в прошлом часть Сирии, были захвачены Израилем в 1967 году в ходе Шестидневной войны.

Аннексия Голанских высот не признана ни мировым сообществом, ни Советом Безопасности ООН.