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МИД Литвы рекомендует гражданам сделать прививку от кори перед визитом в Украину

Понедельник, 25 марта 2019, 14:02

Министерство иностранных дел Литвы советует путешественникам в Украине быть привитыми от кори в связи со вспышкой этого заболевания в нашей стране.

Об этом пишет издание Delfi.

"В связи со вспышкой кори в Украине путешественникам рекомендуется делать прививки. Долгосрочный иммунитет обеспечивают только две дозы вакцины", - отмечается на сайте МИД.

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По данным Всемирной организации здравоохранения, в прошлом году в Украине было подтверждено 53 218 случаев кори.

По данным Литовского центра инфекционных заболеваний и СПИДа, несколько случаев привезенной из Украины кори зафиксированы и в Литве. В Украине заболел корью один литовский депутат.

По данным центра, в этом году в Литве подтверждены 234 случая кори.

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