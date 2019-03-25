МИД Литвы рекомендует гражданам сделать прививку от кори перед визитом в Украину
Понедельник, 25 марта 2019, 14:02
Министерство иностранных дел Литвы советует путешественникам в Украине быть привитыми от кори в связи со вспышкой этого заболевания в нашей стране.
Об этом пишет издание Delfi.
"В связи со вспышкой кори в Украине путешественникам рекомендуется делать прививки. Долгосрочный иммунитет обеспечивают только две дозы вакцины", - отмечается на сайте МИД.
По данным Всемирной организации здравоохранения, в прошлом году в Украине было подтверждено 53 218 случаев кори.
По данным Литовского центра инфекционных заболеваний и СПИДа, несколько случаев привезенной из Украины кори зафиксированы и в Литве. В Украине заболел корью один литовский депутат.
По данным центра, в этом году в Литве подтверждены 234 случая кори.
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.powered by lun.ua