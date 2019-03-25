В Британии опровергли информацию об антикоррупционном расследовании против Порошенко

Британской Офис по расследованию мошенничеств заявляет, что не проводит расследований в отношении президента Украины Петра Порошенко.

"На фоне последних спекуляций, британский Офис по расследованию мошенничеств (SFO) подтверждает, что сейчас не проводит расследование в отношении президента Порошенко", - говорится в сообщении, размещенном на странице в Twitter посольства Великобритании в Украине.

В субботу кандидат в президенты и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что OLAF и британский Офис по расследованию мошенничеств открыли дела против действующего президента Петра Порошенко, связанные с коррупцией.

Тимошенко не подтвердила свои слова никакими доказательствами.

Европейское бюро по вопросам противодействия злоупотреблениям и мошенничеству (OLAF) также заявило, что не открывало никаких расследований в отношении президента Украины.