В Британии опровергли информацию об антикоррупционном расследовании против Порошенко
Британской Офис по расследованию мошенничеств заявляет, что не проводит расследований в отношении президента Украины Петра Порошенко.
"На фоне последних спекуляций, британский Офис по расследованию мошенничеств (SFO) подтверждает, что сейчас не проводит расследование в отношении президента Порошенко", - говорится в сообщении, размещенном на странице в Twitter посольства Великобритании в Украине.
В субботу кандидат в президенты и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что OLAF и британский Офис по расследованию мошенничеств открыли дела против действующего президента Петра Порошенко, связанные с коррупцией.
Тимошенко не подтвердила свои слова никакими доказательствами.
Европейское бюро по вопросам противодействия злоупотреблениям и мошенничеству (OLAF) также заявило, что не открывало никаких расследований в отношении президента Украины.