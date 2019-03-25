Спецпосланник правительства Германии: инвесторов от Украины отпугивает не только война

Многие крупные западные компании "шарахаются" вкладывать деньги в Украину из-за войны на Донбассе, правовой незащищенности и недостаточных реформ.

Об этом в интервью DPA заявил специальный посланник немецкого правительства по вопросам реформ управления и децентрализации в Украине Георг Мильбрадт, пишет DW.

"Хотя в стране заметно экономическая и политическая стабилизация, но важные реформы так и не завершены", - сказал Мильбрадт.

По его словам, несмотря на наличие экономического роста в Украине и попытки среднего бизнеса встать на ноги, в этом направлении надо еще "много" прогресса, ведь нынешние темпы экономического подъема не помогают достичь даже показателей довоенного 2013 года.

Мильбрадт отметил и крайне низкий уровень прямых иностранных инвестиций в экономику Украины. К примеру, Польша или Чехия имели значительно лучшие по сравнению с Украиной показатели объемов прямых иностранных инвестиций прежде чем вступить в ЕС, напомнил эксперт.