ЕСПЧ обязал Россию выплатить компенсацию гражданам Грузии, депортированным из РФ в 2006 году

Европейский суд по правам человека удовлетворил индивидуальный иск граждан Грузии, депортированных из России осенью 2006 года.

Об этом сообщает "Грузия Online".

"Суд постановил, что Россия нарушила различные статьи Европейской конвенции в отношении многих из 19 истцов", - говорится в решении суда.

По решению суда, принятому судьями единогласно, Россия должна выплатить компенсацию от 2000 до 15 тыс. евро гражданам Грузии, задержанным в административном порядке и депортированным из РФ в октябре 2006 года.

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По решению ЕСПЧ от 31 января этого года, Россия должна будет выплатить 1500 гражданам Грузии, изгнанным из РФ 2006 года, 10 млн евро компенсации. Согласно этому решению, каждый депортированный гражданин Грузии получит по 2000 евро. Те, кто был незаконно лишен свободы и его условия содержания под стражей были нарушены - от 10 до 15 тыс. евро.