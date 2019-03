Киев призывает мир ответить санкциями на произвол РФ в Крыму

Украина призывает мир безотлагательно ответить на незаконные действия российской оккупационной власти в Крыму.

Об этом в Twitter написала пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко.

"Мы призываем международное сообщество срочно отреагировать на незаконные действия российских оккупационных властей в Крыму путем ужесточения санкций и увеличения политического и экономического давления", - написала она.

We call upon the international community to urgently respond to the illegal actions of the Russian occupation authorities in #Crimea by increasing sanctions and strengthening political and economic pressure. #CrimeaIsUkraine