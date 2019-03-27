Киев призывает мир ответить санкциями на произвол РФ в Крыму

Украина призывает мир безотлагательно ответить на незаконные действия российской оккупационной власти в Крыму.

Об этом в Twitter написала пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко.

"Мы призываем международное сообщество срочно отреагировать на незаконные действия российских оккупационных властей в Крыму путем ужесточения санкций и увеличения политического и экономического давления", - написала она.

We call upon the international community to urgently respond to the illegal actions of the Russian occupation authorities in #Crimea by increasing sanctions and strengthening political and economic pressure. #CrimeaIsUkraine — Kateryna Zelenko (@KaterynaZelenko) 27 березня 2019 р.

Ранее Европейский Союз призвал Россию прекратить самовольные обыски в домах крымских татар и гарантировать соблюдение всех основополагающих прав на территории незаконно аннексированного полуострова.

Напомним, в среду в анексированном Крыму российские силовики провели обыски в домах крымскотатарских активистов. В частности, сообщалось о 25 обысках.

По утверждению российской ФСБ, обыскивали "места жительства сторонников запрещенной в России международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами".