Почти треть жителей ЕС не делают физических упражнений - Евростат
Четверг, 28 марта 2019, 11:25
Около 28% населения Европейского Союза в возрасте от 16 лет и старше в 2017 году не делали физических упражнений в свободное время.
Об этом свидетельствуют данные Евростата, сообщает "Европейская правда".
Чуть больше четверти (27%) населения ЕС в течение недели занимались физическими упражнениями до 3:00, 17% - от 3 до 5:00 и 28% - 5 и более часов.
В большинстве государств-членов ЕС большинство населения выполняло те или иные упражнения в свободное время, причем самая высокая доля в Румынии (96%). Далее следуют Дания (93%) и Нидерланды (91%).
Лишь в двух странах ЕС менее 50% населения были физически активны - Португалия (45%) и Хорватия (36%). Средний показатель по ЕС составляет 72%.
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