Почти треть жителей ЕС не делают физических упражнений - Евростат

Около 28% населения Европейского Союза в возрасте от 16 лет и старше в 2017 году не делали физических упражнений в свободное время.

Об этом свидетельствуют данные Евростата, сообщает "Европейская правда".

Чуть больше четверти (27%) населения ЕС в течение недели занимались физическими упражнениями до 3:00, 17% - от 3 до 5:00 и 28% - 5 и более часов.

В большинстве государств-членов ЕС большинство населения выполняло те или иные упражнения в свободное время, причем самая высокая доля в Румынии (96%). Далее следуют Дания (93%) и Нидерланды (91%).

Лишь в двух странах ЕС менее 50% населения были физически активны - Португалия (45%) и Хорватия (36%). Средний показатель по ЕС составляет 72%.