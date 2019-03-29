В Госдепе осудили произвол ФСБ в Крым и призывают освободить задержанных

Госдепартамент США осудил Россию за задержание 23 жителей Крыма, которых обвиняют в участии в организации Хизб ут-Тахрир.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Мы осуждаем действия российской оккупационной власти в Крыму. Вооруженные сотрудники ФСБ в масках ворвались в дома крымских татар, терроризируя семьи и арестовав более 20 человек", - написал в Twitter пресс-секретарь заместителя Государственного департамента Госдепа Роберт Палладино.

США призывают освободить этих людей и других более 70 "несправедливо осужденных украинский".

27 марта в Крыму российские силовики провели не менее 25 обысков в домах крымскотатарских активистов якобы по делу "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами".

23 человек задержали, включая тех, кто пришел поддержать обыскиваемых. Киевский районный суд Симферополя в оккупированном Крыму арестовал всех задержанных во время обысков до 15 мая.

Европейский Союз призвал Россию прекратить произвольные обыски в домах крымских татар и гарантировать соблюдение основополагающих прав на территории незаконно аннексированного полуострова.

МИД Украины выразил протест в связи с событиями в Крыму, призвал международное сообщество отреагировать на них, в частности, усилить санкции против РФ.