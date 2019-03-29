США готовят новые санкции против РФ из-за Скрипалей – СМИ

Белый дом получил новый пакет санкций против России из-за применения в Британии нервнопаралитического вещества "Новичок" в 2018 году.

Об этом со ссылкой на источники сообщает Bloomberg, передает "Европейская правда".

Сообщается, что Минфин и Государственный департамент уже проверили санкции и сейчас ожидают одобрения Белого дома перед их введением.

Государственный департамент в сентябре сообщил, что ожидает введения финансовых ограничений в ноябре. В Конгрессе тогда утверждали, что санкции необходимы в соответствии с законом о борьбе с химическим и биологическим оружием после того, как была установлена ​​причастность Кремля к покушению на жизнь экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в 2018 году с использованием вещества "Новичок".

Первый пакет санкций в рамках этого закона вступил в силу 27 августа.

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Почему США до сих пор не объявили о новых санкциях, как и то, как долго Белый дом будет принимать решение, неизвестно. По данным источников, все это время наблюдалось незначительное давление со стороны Конгресса из-за желания наказать Россию за вмешательство в выборы.

Согласно закону, во втором пакете предусмотрены шесть вариантов санкций: снижение уровня дипотношений, запрет банкам США на выдачу кредитов, создание препятствий для международных займов, запрет на экспорт товаров и технологий, кроме продовольственных и сельскохозяйственных, запрет на любой импорт, а также запрет на полеты в США государственных авиакомпаний.