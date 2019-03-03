Орбан назвал своих критиков в Европейской народной партии "полезными идиотами"

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан назвал своих критиков в "Европейской народной партии" (ЕНП) "полезными идиотами", сказав, что они служат интересам левых.

Так он говорил в интервью немецкому изданию Welt am Sonntag, выступая против требования к его партии "Фидес" покинуть ряды ЕНП.

"На самом деле атака, которая поступает слева, направлена ​​не на то, чтобы ослабить нас, а чтобы ослабить ЕНП. Если нас больше не будет, они нападут на итальянцев, затем на очереди - австрийцы. Это называется тактика салями", - сказал Орбан.

На прошлой неделе лидеры нескольких христианско-демократических партий в Европе призвали исключить партию Орбана "Фидес" из состава ЕНП. Главный кандидат на пост президента Европейской комиссии Манфред Вебер также отметил, что этот вариант рассматривается.

Орбан обвинил своих критиков в наивности: "Не все это понимают, но в политической литературе таких называют, по словам Ленина,"полезными идиотами". Хотя они верят в духовную борьбу, они служат властным интересам других, даже наших оппонентов", - сказал Орбан.

Венгерское правительство в середине февраля начало рекламную кампанию, которая обвиняет председателя Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера в желании "заполнить Венгрию мигрантами" по указанию финансиста и филантропа Джорджа Сороса. После этого десять партий-членов Европейской народной партии, к которой принадлежит и политсила премьер-министра Венгрии Виктора Орбана "Фидес", публично призывали к обсуждению ее статуса в пределах ЕНП.

Представитель правительства Венгрии Золтан Ковач на призыв Вебера прекратить кампанию сообщил, что кампания завершится, как и планировалось, 15 марта.