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Словакия во втором туре избирает нового президента

Суббота, 30 марта 2019, 09:20

30 марта словаки во втором туре выбирают нового главу государства. На пост претендуют оппозиционерка Зузана Чапутова и вице-президент Еврокомиссии Милош Шефчович - кандидат от партии власти Smer.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Aktuality.sk.

Избирательные участки открыты с 8 до 23 по Киеву. Проголосовать могут около 4,45 млн избирателей.

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Чтобы выиграть второй тур президентских выборов, достаточно получить более 50% голосов.

Чапутова в первом туре получила поддержку 40,57% голосов избирателей, Шефчович - 18,66%. И Чапутова, и Шевчович, считаются дружественными к Украине политиками.

Президент в Словакии - в основном церемониальная должность, но он имеет ограниченные права ветировать принятые парламентом законы, назначать премьер-министра и судей Конституционного суда.

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