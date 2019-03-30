В Германии предупредили атаку исламистов, 10 задержанных

Немецкая полиция задержала 10 человек в ходе рейдов на рассвете в субботу по подозрению, что они планировали крупные нападения с помощью запаса оружия и взрывчатых веществ.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Как заявил представитель прокуратуры, одного из десяти задержанных идентифицировали как гражданина Таджикистана, но чиновники не раскрыли других сведений о подозреваемых, задержанных утром в западной и южной частях страны.

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Общественный телеканал BR позже сообщил, что десятку освободили, но расследование продолжается.

Прокуратура заявила, что подозреваемых арестовали за то, что они якобы разрабатывали "серьезное преступление, угрожающее государству". Местные СМИ сообщили, что они были сторонниками "Исламского государства".

Напомним, 22 марта прокуратура во Франкфурте-на-Майне сообщила о задержании 10 человек по подозрению в планировании нападения с использованием автомобиля и оружия. Подозреваемых задержали в ходе полицейских рейдов с участием 200 офицеров.

Германия стала ареной нескольких исламистских боевых атак в последние годы, включая атаку грузовиком на Берлинском рождественском рынке, унесшую 12 жизней.