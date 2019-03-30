В Германии отпустили таджикских "исламистов"

Одиннадцать мужчин, задержанных в субботу в Германии по подозрению в подготовке теракта, отпустили. Полиция не нашла ни одного доказательства наличия у них заготовленного оружия или взрывчатых веществ.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Мужчин в возрасте от 22 до 35 лет задержали во время рейдов, проведенных полицейскими в западной и южной Германии, по подозрению, что они были сторонниками "Исламского государства" и планировали "серйозное преступление, угрощающее государству".

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Большинство из них были гражданами Таджикистана, подозрения следователей оказались безосновательными.

Германия стала ареной нескольких исламистских боевых атак в последние годы, включая атаку грузовиком на берлинском рождественском рынке, унесшую 12 жизней.