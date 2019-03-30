Захват судна в Средиземном море: мигрантам-подросткам предъявили обвинения

Трем подросткам-мигрантам выдвинули обвинения на Мальте из-за "похищения" нефтяного танкера, что считается террористической деятельностью по мальтийским законам.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Танкер Elhiblu 27 марта спас у ливийского берега Средиземного моря 108 мигрантов и попытался переправить их обратно в Ливию.

Однако мигранты, поняв, что их возвращают обратно, заставили команду судна направить его в направлении Европы. Вооруженные силы Мальты вмешались, чтобы контроль над судном вернули капитану.

Злоумышленникам по 19, 15 и 16 лет, двое родом из Гвинеи и один - с Кот-д'Ивуара.

Все трое отрицают обвинения. Им грозит до 30 лет заключения, если их признают виновными.

Напомним, во вторник Евросоюз объявил о прекращении военно-морской операции "София"у берегов Ливии, организованной для борьбы с контрабандистами и спасения беженцев. Это случилось потому, что государства-участники не договорились о новой системе распределения спасенных в море мигрантов.

Продолжение операции не удалось согласовать из-за сопротивления Италии, которая заявила, что больше не будет принимать спасенных на море мигрантов.

Операция "София" в дальнейшем будет проводить наблюдение за деятельностью перевозчиков нелегальных мигрантов только из воздуха, также сохранится часть программы, которая предусматривает обучение ливийской береговой охраны.