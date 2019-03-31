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На участке в Варшаве с самого утра - очередь

Воскресенье, 31 марта 2019, 10:17

Украинцы, голосующие на избирательном участке при посольстве Украины в Варшаве, с самого утра выстроились в очередь.

Об этом свидетельствуют фото, распространенные в социальных сетях, сообщает "Европейская правда".

Судя по снимкам, очередь выходит далеко за рамки посольства. Люди выстроились несколько десятков метров вдоль тротуара.

 
Фото: Facebook Euromaidan-Warszawa
 
Фото: Facebook Українці в Польщі 
 
Фото: Facebook Українці в Польщі 

Всего в Польше создано 4 избирательных участка - в Варшаве, Гданьске, Кракове и Люблине.

Напомним, первыми за рубежом начали голосовать украинцы в Австралии. Участок в Канберре открылся в 23:00 по Киеву еще 30 марта.

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Выборы президента завершатся после закрытия последнего участка в Сан-Франциско. Голосование там продлится до 6 утра по Киеву 1 апреля.

Всего ЦИК передала на зарубежные участки более 420 тысяч бюллетеней.

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