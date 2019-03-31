В Эстонии - митинги против создания коалиции с националистами

В воскресенье в Эстонии проходят акции протеста против создаваемой правящей коалиции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Postimees.

Ппоряд с Таллинном и Тарту акции проходят также перед посольствами Эстонии в Лондоне, Берлине и Стокгольме.

Акции проходят под названием "За свободу, против лжи!". Организаторы призвали людей собраться в полдень в воскресенье, чтобы выступить против политиков, которые, по словам внепартийной общественной инициативы, угрожают ограничить общие свободы.

"Нынешние коалиционные переговоры между Центристской партией, партией "Отечество" и Эстонской консервативной народной партией (EKRE) ставят под удар основные права жителей Эстонии. В переговорах участвует партия, добившаяся политических успехов за счет разделения общества с помощью лжи. Покажем, что мы против этого ", - сообщили организаторы.

Акция является мирной и внепартийной гражданской инициативой, приносить партийную символику запрещено.

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Вместе с тем на протест вышли сторонники EKRE, которые агитируют за свою партию. Они держат плакаты с лозунгом "Не дави на меня". Сообщается, что сторонников EKRE задержала полиция, вероятно потому, что они не зарегистрировали свою акцию.

Центристы решили формировать правительство с EKRE после того, как отказались от коалиционных переговоров с Партией реформ, которая заняла первое место на парламентских выборах.

По результатам недавних выборов Партия реформ получила 34 мандата, центристы – 26, национал-консерваторы EKRE - 19 "Отечество" - 12 и социал-демократы - 10.

Ранее эстонские ультраправые пригрозили массовыми беспорядками, если их не допустят к коалиции.