В Лондоне 4 человека пострадали в серии отдельных ножевых атак

Британская полиция разыскивает нападавшего с ножом после того, как в эти выходные на севере Лондона в серии ножевых атак пострадали четыре отдельных человека.

Об этом сообщает "Европейская правда", ссылаясь на BBC.

На женщину и еще трех мужчин нападающий с ножом бросился со спины, когда они наедине шли лондонским районом Эдмонтон. Два человека находятся в критическом состоянии.

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Полиция заявила, что каждая жертва "выбиралась случайным образом".

"Полиция считает инциденты потенциально связанными. Все четыре жертвы имеют различное происхождение и, как представляется, были выбраны случайным образом, поскольку они были наедине и были уязвимыми", - отметил инспектор полиции Стюарт Смилли.

Полиция подозревает, что нападавший действовал в одиночку, и что у него могут быть проблемы с психическим здоровьем.

Сейчас в руках правоохранителей - один подозреваемый. Но полиция выясняет, стоит ли он за нападениями.