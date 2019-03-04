Во второй тур выборов мэра Вильнюса вышли бывший и нынешний мэры - Артурас Зуокас и Ремигиюс Шимашюс.

Об этом пишет Delfi.lt.

Шимашюс получил 37,3% голосов, а Зуокас - 22,7%. Избирательный комитет Шимашюса лидирует и по количеству мандатов в горсовете - его представители, по неокончательным данным, получат 17 мандатов в горсовете (всего 51 место).

Избирательный список Зуокаса получил десять мандатов в горсовете. На выборах в муниципальный совет третье место занимают консерваторы с девятью мандатами, четвертое - коалиция Избирательной акции поляков и Русского альянса с шестью мандатами. Партия труда получила пять мандатов, Литовский союз крестьян и зеленых - три.

Ранее в ответ на приглашение российского посла посетить Крым мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс сказал, что посетит Крым только по приглашению Украины.