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ЕС поддержал заявление G7 о необходимости вернуть наказание за незаконное обогащение

Понедельник, 4 марта 2019, 13:49

Европейский Союз поддержал заявление послов стран "Большой семерки" и Всемирного банка о необходимости вернуть уголовную ответственность за незаконное обогащение в Украине.

Представительство ЕС в Украине ретвитнуло соответствующее заявление в своем микроблоге в Twitter, отметив, что "ЕС является частью G7".

Страны G7 совместно со Всемирным банком призвали украинскую власть активизировать усилия для обеспечения эффективности антикоррупционных правовых институтов, восстановив уголовную ответственность за незаконное обогащение в соответствии с международными стандартами.

Они также призвали найти способ продлить десятки расследований и уголовных преследований, завершение которых было поставлено под угрозу этим постановлением.

Напомним, Конституционный суд 26 февраля решил, что положения статьи не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности. В частности, статья о незаконном обогащении якобы обязывает самого подозреваемого доказать законность его состояния.

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Антикоррупция
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