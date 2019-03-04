G7 и Всемирный банк: Украина должна вернуть ответственность за незаконное обогащение

Страны G7 совместно со Всемирным банком призвали украинскую власть активизировать усилия для обеспечения эффективности антикоррупционных правовых институтов, восстановив уголовную ответственность за незаконное обогащение в соответствии с международными стандартами.

Соответствующее заявление размещено в Twitter французского председательства в группе послов G7 в Киеве в понедельник, 4 марта.

В заявлении утверждается, что недавняя отмена ответственности за незаконное обогащение в Уголовном кодексе – "в значительной поражение в борьбе с коррупцией в Украине".

"Это ослабило влияние всей антикоррупционной архитектуры, включая Высший антикоррупционный суд, который вскоре должен быть создан и, как ожидалось, должен был вынести решения по значительному количеству дел о незаконном обогащении, а также повлияло на способность НАБУ расследовать коррупцию в высших эшелонах власти", - говорится в заявлении.

Страны G7 и Всемирный банк подчеркивают, что текущие расследования за незаконное обогащение давали надежду на привлечение к ответственности тех, кто воспользовался служебным положением для личного обогащения.

Они отмечают, что практика уголовного наказания за незаконное обогащение действует во многих странах мира. "Суды во всем мире признали, что наказание за незаконное обогащение - это мощный инструмент в борьбе с коррупцией", - говорится в заявлении.

"G7 и Всемирный банк призывают украинскую власть активизировать свои усилия для обеспечения эффективности антикоррупционных правовых институтов, включая восстановление уголовной ответственности за незаконное обогащение в соответствии с принципами ООН, ОЭСР и ЕСПЧ, а также найти способ продлить десятки расследований и уголовных преследований, завершение которых было поставлено под угрозу этим постановлением", - отмечается в заявлении.

Напомним, Конституционный суд 26 февраля решил, что положения статьи не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности. В частности, статья о незаконном обогащении якобы обязывает самого подозреваемого доказать законность его состояния.

В Евросоюзе намерены детально изучить решение Конституционного суда, заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.