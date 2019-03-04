Беларусь отменила десятилетнее ограничение на количество дипломатов США

Беларусь сняла ограничение на количество американских дипломатов на ее территории, действовавшее десять лет.

Об этом сообщает МИД Беларуси.

"Белорусская сторона официально проинформировала американскую сторону об отмене ограничений на количество сотрудников Посольства США в Минске, которые действовали с 2008 года, и выразила надежду на то, что данный шаг будет способствовать дальнейшей нормализации отношений между Беларусью и Соединенными Штатами", - говорится в сообщении.

США ввели санкции против белорусских властей в 2008 году, после чего Минск ввел ограничения на количество дипломатов, в результате чего их число сократилось с 35 до 5. В то время посла США также попросили покинуть страну.

Отношения между Минском и Западом улучшились после аннексии Россией Крыма в 2014 году, которую Беларусь отказалась признать. Затем Беларусь выступила посредником в попытке разрешить возникший конфликт между Украиной и Россией.

США и Европейский Союз отменили большинство санкций в отношении Беларуси после решения президента Александра Лукашенко освободить политзаключенных и проявить больше терпимости к политической оппозиции.