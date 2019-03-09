Правительство Италии работает над отменой санкций против РФ - премьер
Суббота, 9 марта 2019, 10:25
Правительство Италии работает над тем, чтобы попытаться прекратить международные санкции против России.
Об этом заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте, сообщает Reuters.
Выступая на внешнеполитической конференции в Генуе, Конте сказал, что санкции, введенные после аннексии Крыма в 2014 году, не должны быть самоцелью.
Когда его спросили, хочет Италия их отменить, он ответил: "Мы работаем для достижения этой цели".
Итальянский премьер не впервые высказывается за отмену санкций против РФ. Итальянские правящие партии, правая "Лига" и популисты из "Движения 5 звезд", называют их неэффективными и вредящими национальной экономике.
Однако, до сих пор Рим поддерживал продолжение ограничительных мер Евросоюза.
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