Правительство Италии работает над отменой санкций против РФ - премьер

Правительство Италии работает над тем, чтобы попытаться прекратить международные санкции против России.

Об этом заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте, сообщает Reuters.

Выступая на внешнеполитической конференции в Генуе, Конте сказал, что санкции, введенные после аннексии Крыма в 2014 году, не должны быть самоцелью.

Когда его спросили, хочет Италия их отменить, он ответил: "Мы работаем для достижения этой цели".

Итальянский премьер не впервые высказывается за отмену санкций против РФ. Итальянские правящие партии, правая "Лига" и популисты из "Движения 5 звезд", называют их неэффективными и вредящими национальной экономике.

Однако, до сих пор Рим поддерживал продолжение ограничительных мер Евросоюза.