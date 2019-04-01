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В Берлине из-за забастовки остановился общественный транспорт

Понедельник, 1 апреля 2019, 12:27

В Берлине из-за предупредительной забастовки остановилась работа общественного транспорта.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Tagesspiegel.

Забастовку проводят сотрудники Берлинского транспортного общества BVG. Они откликнулись на призыв профсоюза Verdi и своими действиями требуют повышения зарплат и улучшения условий труда.

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Метро, ​​автобусы и трамваи в понедельник в Берлине не ходят. Люди передвигаются пешком и на велосипедах, кое-кто решил работать из дома.

Забастовка не распространяется на городскую скоростную железную дорогу S-Bahn и региональные поезда, которые не обслуживаются BVG, поэтому пассажиры могут ими пользоваться.

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С существенными сложностями столкнулись люди, которые направляются в и из аэропортов Берлина. Особенно в аэропорт Тегель, куда сложно добраться без транспорта BVG.

Служба берлинского аэропорта организовала нерегулярные шаттлы для путешественников. Несмотря на это, пассажирам рекомендовали учесть обстоятельства и планировать больше времени на поездку. Понедельник - один из самых загруженных дней недели для авиационных перевозок.

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