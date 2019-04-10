Австрийская партия свободы (FPÖ) присоединится к националистическому и антимиграционному альянсу, возглавляемому итальянским ультраправым лидером Маттео Сальвини.

Соответствующее заявление опубликовал генеральный секретарь FPÖ Харальд Вилимский, сообщает "Европейская правда".

Сальвини объявил своей целью сформировать самую большую группу в Европарламенте после выборов в мае, объединив усилия евроскептиков всего блока.

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Партия свободы (FPÖ), младший коалиционный партнер консерваторов канцлера Себастьяна Курца, уже находится в группе "Европа наций и свободы" (ENF) в Европейском парламенте, к которой относится и "Лига" Сальвини.

В предыдущем заявлении, подписанном FPÖ, сказано, что альянс будет "бороться за безопасную Европу с хорошо защищенными внешними границами, меньшей иммиграцией и более сильным сотрудничеством для борьбы с терроризмом и исламизацией".

Представители четырех групп объявили в понедельник, что хотят "реформировать Европейский Союз и Европейский парламент, не разрушая их".

Инициативу, кроме "Лиги", обязались поддержать евроскептическая партия "Истинные финны", правая Датская народная партия и "Альтернатива для Германии".

Николя Бэй, сопредседатель группы ENF, заявил, что его французская партия "Национальное собрание" также присоединится к новому альянсу Сальвини.

Правая Австрийская партия свободы с декабря 2017 года является членом коалиционного правительства в Австрии. В декабре 2016 года партия подписала пятилетний контракт о сотрудничестве с путинской "Единой Россией". Члены партии неоднократно заявляли о необходимости отмены санкций против РФ, а также незаконно посещали аннексированный Россией Крым.