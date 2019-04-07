В Бундестаге расследуют связи ультраправого депутата из РФ

Руководство немецкого Бундестага проверит обвинения в адрес депутата ультраправой партии "Альтернатива для Германии" Маркуса Фронмайера относительно его связей с РФ.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel Online.

Вице-президент Бундестага, представитель Социал-демократической партии Томас Опперман заявил, что проверить обвинения должен Совет старейшин немецкого парламента.

"Являются ли обвинения правдивыми должен определить Совет старейшин" - сказал он.

По его словам, через Фронмайера третья сторона может иметь доступ не только к партии "Альтернатива для Германии", но и всему парламенту.

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В Совет старейшин Бундестага входят его президент, заместители депутата и представители фракций по уровню их положения в парламенте.

Напомним, по данным расследования британской ВВС, немецкого Der Spiegel и ZDF и итальянской La Repubblica, Маркус Фронмайер может быть "абсолютно контролируемым" Россией и действовать в интересах Москвы.

Расследование базируется на документах от 2017 года, которые свидетельствуют, что близкие соратники президента России Владимира Путина считали, что Фронмайер, избранный в нижнюю палату бундестага в сентябре того года, очень благосклонен к их стратегических интересов.

Сам Фронмайер утверждает, что не получал финансовую или медиа поддержку со стороны России.