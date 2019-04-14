Финляндия выбирает парламент: левые могут вернуться к власти

В Финляндии в воскресенье 14 апреля проходят парламентские выборы, по результатам которых финские социал-демократы могут вернуться к власти впервые за 20 лет.

Об этом сообщает "Европейская правда", ссылаясь на агентство Reuters.

Избирательные участки открылись в 9:00 утра по местному времени и завершат работу в 8:00 вечера.

Читайте также Топ-кандидат в премьеры Финляндии обещает повысить налоги

В предварительном голосовании в Финляндии уже приняли участие более полутора миллиона избирателей. Это 36,1% от общего количества граждан, имеющих право голоса.

В целом в выборах принимают участие 19 партий, восемь из которых сегодня имеют места в парламенте.

Читайте также Финляндия: главу партии националистов подозревают в разжигании вражды

Опрос общественного мнения, проведенный по заказу телекомпании Yle, показал, что социал-демократы могут занять первое место с 19% голосов избирателей.

Таким образом, левый премьер впервые за последние два десятилетия может возглавить финское правительство. Такая поддержка социал-демократов объясняется растущим чувством незащищенности в Финляндии среди старшего и бедного населения.

В то же время правления социал-демократов может быть затруднено из-за резкого роста поддержки партии "Истинные финны" - националистической партии, которая поднялась на волне антииммигрантских настроений. Опросы прогнозируют "Истинным финнам" 16,3% поддержки и второе место на выборах.