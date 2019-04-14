Порошенко верит, что Венгрия поддержит членство Украины в ЕС и НАТО

Кандидат в президенты Украины и действующий глава государства Петр Порошенко верит в то, что Венгрия, которая сейчас блокирует евроатлантические стремления Киева из-за спора вокруг образовательного закона, за 4 года поддержит членство Украины в ЕС и НАТО.

Об этом Петр Порошенко сказал на НСК "Олимпийский" в центре Киева в воскресенье, куда он прибыл для дебатов с Владимиром Зеленским, сообщает "Европейская правда".

"Я специально назвал конкретный год - 2023, когда мы должны подписать план действий о членстве (в НАТО), и когда мы должны выполнить критерии для того, чтобы подать заявку на членство в ЕС. Я абсолютно убежден, что Венгрия вместе с другими государствами-членами ЕС поддержит Украину так же, как и было обещано много раз несколько лет назад", - уверен Порошенко.

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Он отметил, что Киев открыт к компромиссам в отношении прав венгерского меньшинства.

"Они (венгерское меньшинство) имеют полные права на образование на венгерском языке", - сказал Порошенко, добавив, что венгерское меньшинство также имеет права "учиться в украинских школах, украинских университетах, работать в украинских компаниях".

"А это невозможно, если вы не знаете украинского языка в Украине", - добавил он. Порошенко также отметил, что Украина готова потратить больше денег, чтобы создать лучшие условия для обучения венгерского меньшинства, чтобы они знали "как минимум два языка - украинский и венгерский".

Президент Порошенко в рамках предвыборной кампании обещает, что Украина получит План действий по членству в НАТО в 2023 году.

Как известно, Венгрия блокирует проведение заседаний Комиссии Украина-НАТО, заявляя о якобы нарушении прав венгров, живущих в Украине, из-за положения закона об образовании, которым определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.