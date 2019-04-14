Порошенко: референдум о вступлении в ЕС будет, но не с вопросом "идти или не идти"

Кандидат в президенты Украины и действующий глава государства Петр Порошенко обещает, что референдум о членстве Украины в Евросоюзе состоится после того, как Украина подаст заявку на вступление в блок.

Об этом Петр Порошенко сказал на НСК "Олимпийский" в центре Киева в воскресенье, куда он прибыл для дебатов с Владимиром Зеленским, сообщает "Европейская правда".

"Хочу сообщить, что референдум все равно будет, и президент не против референдума, но (референдум) будет тогда, когда мы поставим вопрос абсолютно предметно. Потому что вступление в ЕС невозможно без референдума, если кто-то этого не знал", - сказал Порошенко.

Он отметил, что Украина подаст заявку на вступление в ЕС, когда будет соответствовать необходимым критериям, и после этого будет проведен всенародный опрос.

"Референдум проводится не по вопросу идти или не идти ... Вопрос на референдуме будет: а готов ли украинский народ делегировать часть полномочий наднациональному органу, как это сделали 27 или 28, в зависимости от результатов Brexit, членов ЕС. Потому что страна, будучи членом ЕС, делегирует часть полномочий", - сказал Порошенко.

"Я хочу подчеркнуть, что членство Украины в ЕС и НАТО - это не ослабление суверенитета, а наоборот - усиление. Это гарантии независимости нашего государства и, по моему твердому убеждению, я не сомневаюсь, что украинский народ за это во время того референдума проголосует", - добавил он.

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Порошенко считает, что референдум может состояться после 2023 года.

"Когда этот референдум должен быть? Я сказал, если будут продолжены реформы, если будет парламентская поддержка нашей программы относительно будущего членства в ЕС и НАТО, абсолютно реально, чтобы в 2023 году мы подали заявку на вступление. Так же в 2023 году мы должны выйти на позицию, когда с Украиной будет принят План действий по членству в НАТО", - отметил Порошенко.