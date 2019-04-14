Италия предостерегла от военного иностранного вмешательства в Ливии

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте настаивает, что иностранная военная интервенция в Ливии не поможет разрешить затянувшийся кризис в стране.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

"Военный вариант не может быть решением", - сказал Джузеппе Конте местным СМИ в субботу, добавив, что такой вариант может вызвать волну миграции ливийцев в южную Европу.

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Ливия, бывшая итальянская колония, переживает усиление боевых действий после того, как генерал Халиф Хафтар, лидер поддерживаемого Египтом правительства в городе Тобрук, начал наступление на Триполи, откуда правит поддерживаемый ООН премьер-министр Фаиз аль-Саррадж.

По данным ООН, в результате этой кампании на данный момент не менее 4500 жителей Триполи были вынуждены покинуть город.

Конте, который ранее на этой неделе по-телефону обсудил с аль-Сарраджем события в Триполи, выступает за переговоры по урегулированию конфликта с участием всех сторон.

Ливия была разделена между двумя столицами после интервенции НАТО во главе с Францией в 2011 году, которая привела к смерти бывшего лидера Муаммара Каддафи.

Евросоюз призывает к деэскалации насилия в Ливии.