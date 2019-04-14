Речной фонтан и сотни эвакуированных: в Германии под водой взорвали бомбу

Около 600 человек эвакуированы из своих домов во Франкфурте, чтобы специалисты могли обезвредить бомбу времен Второй мировой войны, которую обнаружили в реке Майн.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bild.

Согласно плану, бомбу взорвали под водой в воскресенье. Во время взрыва раздался громкий звук, на реке образовался большой фонтан.

Полиция сообщила, что бомба больше не представляет опасности. От нее ничего не осталось. В реке также заметили мертвую рыбу.

Американскую 250-килограммовую бомбу во время обучения по дайвингу на реке во вторник обнаружили спасатели.

После обезвреживания бомбы территория у реки, закрыта для автомобилей, велосипедов и пешеходов, снова стала доступной.