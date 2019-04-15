Макрон представит новые меры в ответ на протесты "желтых жилетов"

Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник вечером выступит на телевидении, чтобы объявить ряд изменений в политике, основанных на отзывах, полученных в течение двух месяцев публичных консультаций из-за протестов "желтых жилетов".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Макрон намерен излоожить "первые конкретные меры", которые будут приняты в ответ на "беспокойство", высказанное во время более чем 10 000 дебатов, состоявшихся по всей стране, а также почти двух миллионов предложений, сделанных в Интернете.

Через два дня президент Франции даст пресс-конференцию для обсуждения своих политических предложений.

Один из помощников Макрона сказал, что страна может рассчитывать на "новый акт" в президентстве центристов, который будет характеризоваться "глубокими изменениями".

В воскресенье вечером Макрон встречался с премьер-министром Эдуардом Филиппом и членами правительства, чтобы уточнить свои предложения.

Макрон начал свою "большую национальную дискуссию" 15 января, чтобы попытаться завершить самый большой кризис своего президентства, вызванный протестами, которые продолжаются с ноября прошлого года.