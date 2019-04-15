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Во Франции министр предупредила о глобальном потеплении сценами из "Игры престолов"

Понедельник, 15 апреля 2019, 10:42

Государственный секретарь министерства экологии Франции Брюн Пуарсон призвала мир объединиться в борьбе с глобальным потепление, подкрепив свой призыв роликом со сценами из популярного телесериала "Игра престолов".

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Зима уже здесь, и чтобы ее остановить, нельзя разделяться, остается единственный путь: объединиться", - написала Пуарсон в Twitter, где разместила ролик, предупредив о возможных спойлерах.

"Некоторые люди сомневаются в этом, потому что есть места, где зима кажется еще более суровой и еще холоднее обычного, но есть и другие места, где все иначе. Мы боремся, чтобы сдержать эту растущую угрозу и объединить всех в борьбе против настоящего зла, единственного, что способно объединить человечество - глобального потепления", - звучит голос министра за кадром.

Ролик заканчивается измененным девизом из "Игры престолов" – "Глобальное потепление близко".

Как сообщалось, по данным отчета Всемирной метеорологической организации, прошлый год продолжил тенденцию самых теплых годов в истории наблюдений, которая не прерывается с 2015 года. Глобальный уровень моря в 2018 году также продолжил расти и был на 3,7 миллиметра выше, чем в предыдущий год.

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