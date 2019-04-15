Во Франции министр предупредила о глобальном потеплении сценами из "Игры престолов"

Государственный секретарь министерства экологии Франции Брюн Пуарсон призвала мир объединиться в борьбе с глобальным потепление, подкрепив свой призыв роликом со сценами из популярного телесериала "Игра престолов".

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Зима уже здесь, и чтобы ее остановить, нельзя разделяться, остается единственный путь: объединиться", - написала Пуарсон в Twitter, где разместила ролик, предупредив о возможных спойлерах.

[Attention potentiel spoiler si vous n’êtes pas à jour]



L’hiver est bien là et pour l’endiguer il ne faut pas se diviser. Un seul moyen : s’unir 🧝🏻‍♀🧟‍♂



#GameOfThrones #GOT pic.twitter.com/yUW80dQ9nx — Brune Poirson (@brunepoirson) 14 квітня 2019 р.

"Некоторые люди сомневаются в этом, потому что есть места, где зима кажется еще более суровой и еще холоднее обычного, но есть и другие места, где все иначе. Мы боремся, чтобы сдержать эту растущую угрозу и объединить всех в борьбе против настоящего зла, единственного, что способно объединить человечество - глобального потепления", - звучит голос министра за кадром.

Ролик заканчивается измененным девизом из "Игры престолов" – "Глобальное потепление близко".

Как сообщалось, по данным отчета Всемирной метеорологической организации, прошлый год продолжил тенденцию самых теплых годов в истории наблюдений, которая не прерывается с 2015 года. Глобальный уровень моря в 2018 году также продолжил расти и был на 3,7 миллиметра выше, чем в предыдущий год.