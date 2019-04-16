Знаменитые витражи собора Нотр-Дам уцелели при пожаре, орган поврежден водой

Витражи XII и XIII веков, в том числе и окно-роза, не были повреждены при пожаре в Соборе Парижской Богоматери 15 апреля.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на канал BFMTV.

"Из того, что мне удалось увидеть, витражи не пострадали, три прекрасные розы, датированные XII и ХIII веками до сих пор на месте", - сказал представитель собора Андре Фино.

О том, что окно-роза уцелело во время пожара, свидетельствуют и утренние фотографии, сделанные внутри здания.

Вместе с тем, сообщил Фино, могли пострадать другие витражи, однако они датируются более поздним временем.

"Могли пострадать витражи XIX века, менее важные, но не бесценные сокровища XIII века, это просто чудо", - отметил представитель.

Огонь не тронул и орган Собора Парижской Богоматери, однако на него попала вода от тушения пожара.

"Огонь вообще не повредил орган, он получил определенные повреждения от струй воды", - сообщил Андре Фино.

Напомним, французские пожарные смогли взять под контроль пожар в Соборе Парижской Богоматери в Париже, начавшийся в понедельник вечером.

Пожарным удалось сохранить 850-летнюю основную каменную конструкцию готического здания, включая две башни, но шпиль и крыша полностью сгорели и обрушились.

Из собора удалось спасти часть святынь, в том числе терновый венец Иисуса Христа и тунику святого Людовика.

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