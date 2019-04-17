На сайте правительства Франции открыт сбор пожертвований на восстановление Нотр-Дама

На сайте французского правительства появился раздел, в котором можно сделать пожертвование на восстановление Собора Парижской Богоматери после разрушительного пожара 15 апреля.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Как отметил президент Франции, собор будет полностью восстановлен. Но эта реконструкция имеет свою цену. Вот почему нам нужна щедрость каждого", - говорится в сообщении правительства.

В правительстве отметили, что инициативы по сбору средств множатся во Франции и по всему миру.

"Четыре структуры взаимодействуют с государством, чтобы каждый смог сделать свой вклад в прозрачный и безопасный способ", - говорится в сообщении.

Такими организациями стали Центр национальных памятников (Centre des monuments nationaux), Фонд Нотр-Дам (Fondation Notre-Dame), Фонд наследия (Fondation du Patrimoine) и Фонд Франции (Fondation de France). На их страницах можно сделать пожертвование, размер которого начинается от 30 евро. В то же время есть возможность внести произвольную сумму. В обмен на это человек, который делает пожертвование, получает возможность сократить свои налоги.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что хочет его восстановить Собор Парижской Богоматери до того времени, когда в Париже состоятся летние Олимпийские игры 2024 года.

На восстановление Собора Парижской Богоматери в течение 24 часов после пожара разные доноры пообещали пожертвовать более 700 миллионов евро.

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