У Меркель пока не знают, когда может состояться "нормандская" встреча

В Берлине пока не знают, когда и где может произойти новая встреча на высшем уровне в "нормандском формате".

Об этом заявил представитель правительства Германии Штеффен Зайберт, передает "Европейская правда" со ссылкой на "Укрінформ".

"Я пока не могу дать четкого ответа. Я не могу сегодня анонсировать никаких сроков", - сказал Зайберт. Представитель канцлера напомнил, что Ангела Меркель всегда говорила, что "нормандский" формат был и остается "соответствующим форматом" для обсуждения состояния выполнения Минских договоренностей.

16 апреля президент Петр Порошенко заявил, что в мае или июне 2019 года должен состояться саммит в "нормандском формате", который решит вопрос вывода российских войск из Украины и примет решение о введении голубых касок ООН.

Ранее Порошенко заявлял, что после его переизбрания президентом в первую же неделю должен пройти саммит "нормандского формата", где Россию будут поставлены требования по деоккупации Крыма и Донбасса.