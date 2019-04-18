На Мадейре перевернулся автобус с немецкими туристами: 29 погибших

На португальском острова Майдейра в результате аварии туристического автобуса погибли 29 человек, большинство из них немецкие туристы, еще 27 человек получили травмы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Publico.

Авария произошла в среду около 18:30 по местному времени. Водитель автобуса, вероятно, не справился с управлением и съехал с узкой дороги и перевернулся.

Инцидент произошел в жилом районе в прибрежном городке Канису на южном побережье острова.

В автобусе были 55 пассажиров, водитель и экскурсовод. Все туристы были гражданами Германии, многие из них пенсионеры. Также известно, что среди них было 18 женщин и 11 мужчин.

Пострадавших доставили в больницу в городе Фуншал, столицы Мадейры. Трем пострадавшим сделали операции, 23 находятся под наблюдением врачей, двое выписаны.

В больнице подтвердили, что двое из пострадавших - из Португалии, остальные- иностранные граждане. Власти Мадейры объявили трехдневный траур.