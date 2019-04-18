Турция угрожает задержать вступление Северной Македонии в НАТО

Турция угрожает задержать ратификацию протокола о вступлении Северной Македонии в НАТО, если балканская страна не выдаст 15 турецких граждан, которых Анкара обвиняет в участии в неудачном перевороте в 2016 году.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Balkan Insight.

Анкара настаивает на том, что 15 граждан Турции являются членами движения FETO проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара считает организатором попытки переворота.

Министерство юстиции Северной Македонии подтвердило, что с 2018 года оно получило несколько запросов о выдаче от Турции.

"В настоящее время есть 15 запросов об экстрадиции, связанных с обвинениями в терроризме. Все эти процедуры продолжаются, и ответственные учреждения ведут диалог", - сказали в министерстве.

По данным издания, премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев отверг требования Анкары и получил поддержку со стороны должностных лиц Европейского Союза, также призвали правительство в Скопье отстаивать права турецких граждан.

Напомним, 12 февраля правительство в Скопье официально сообщило об изменении названия Македонии на Республика Северная Македония.

Послы стран-членов НАТО 6 февраля подписали протокол о присоединении Македонии к НАТО. Теперь его должна ратифицировать каждая страна-член блока.

Греция годами блокировала членство Македонии в НАТО, считая, что ее название содержит территориальные претензии.

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