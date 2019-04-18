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Кремль официально подтвердил: Ким Чен Ын впервые посетит Россию

Четверг, 18 апреля 2019, 16:16

В Кремле официально подтвердили первый визит северокорейского лидера Ким Чен Ына в Россию.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее сообщение в четверг появилось на сайте Кремля.

"По приглашению Владимира Путина глава Государственного совета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын посетит Российскую Федерацию с визитом во второй половине апреля", - говорится в сообщении.

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Напомним, 15 апреля южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на источники сообщило, что встреча Ким Чен Ына и российского лидера может произойти на Дальнем Востоке.

26-27 апреля Путин приедет во Владивосток. Источники утверждали, что его встреча с Ким Чен Ыном состоится за день-два до или после этого мероприятия.

Путин предложил лидеру КНДР провести первую встречу тет-а-тет еще в августе прошлого года.

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