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Байден на следующей неделе объявит об участии в выборах США - СМИ

Пятница, 19 апреля 2019, 20:48

Экс вице-президент США Джо Байден на следующей неделе, как ожидается, объявит о своем участии в президентских выборах в США в 2020 году.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Associated Press.

Планы Байдена объявить о выдвижении кандидатуры на основаниях анонимности подтвердили три источника, близкие к политику.

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По данным агентства, конкретный день и место объявления еще не известны. Впрочем утверждается, что команда Байдена рассматривает вариант объявления во время визита в Шарлоттсвилль в Вирджинии. В 2017 году там произошли столкновения ультраправых и их оппонентов.

Джо Байден - один из самых известных американских политиков. Он дважды был вице-президентом США при президенте Бараке Обаме, до этого четыре десятилетия работал сенатором от штата Делавэр.

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Свои кандидатуры на пост президента США от Демократической партии уже выдвинули 18 высокопоставленных демократов. 76-летний Байден – самый старший и самый опытный политик в этой гонке.

Ожидается, что Байден мог бы стать одним из самых серьезных противников действующего президента Дональда Трампа.

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