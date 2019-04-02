Чиновник ЕС: "жесткий" Brexit почти неизбежен

Вероятность выхода Британии из ЕС без соглашения является чрезвычайно высокой.

Об этом заявил координатор Европарламента по Brexit, экс-премьер Бельгии Ги Верхофстадт, сообщает "Европейская правда".

Британский парламент накануне провел индикативные голосования по четырем сценариям Brexit - ни одно из предложений не получило поддержку большинства законодателей.

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"Палата общин снова голосует против всех вариантов. Жесткий Brexit становится почти неизбежным. В среду в Великобритании есть последний шанс: выйти из тупика, или столкнуться с пропастью", - написал Верхофстадт в своем Twitter.

На прошлой неделе британские депутаты третий раз провалили соглашение Терезы Мэй с ЕС, и вероятность "жесткого" выхода Британии значительно возросла. Премьер может вернуть документ в Палату общин в четвертый раз на этой неделе, чтобы попытаться избежать такого сценария.

Лидеры ЕС ранее согласились продолжить Brexit до 22 мая, при условии, что Палата общин одобрит соглашение о выходе. Теперь у Британии есть время до 12 апреля, что утвердить соглашение или представить альтернативу ей.