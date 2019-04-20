Волкер о дальнейшей поддержке Вашингтоном Украины: США здесь надолго

Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер заявил, что США и в дальнейшем будут поддерживать мирную и демократическую Украину, чьи границы и территории, включая Крым будут восстановлены.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Накануне воскресных выборов я хотел бы повторить, что США здесь надолго, и мы здесь, чтобы поддержать мирную, сильную, демократическую, процветающую, безопасную Украину, которая видит свои границы и территории, включая Крым, полностью восстановленными" - написал Волкер в Twitter.

In advance of Sunday’s election I wanted to reiterate that the U.S. is here for the long haul and we’re here to support a peaceful, strong, democratic, prosperous, secure, Ukraine that sees its borders and territories, including Crimea, fully restored. pic.twitter.com/nVw28XyLyL — Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 19 квітня 2019 р.

Напомним, ранее Волкер заявил, что США не поддерживают ни одного из кандидатов на выборах президента Украины и будут работать с тем, кого изберет украинский народ.