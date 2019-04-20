Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Волкер о дальнейшей поддержке Вашингтоном Украины: США здесь надолго

Байден на следующей неделе объявит об участии в выборах США - СМИ

Зеленский пообещал защищать европейский выбор украинцев

Помпео: США заставят Россию заплатить за вмешательство во внутренние дела






Волкер о дальнейшей поддержке Вашингтоном Украины: США здесь надолго

Суббота, 20 апреля 2019, 10:54

Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер заявил, что США и в дальнейшем будут поддерживать мирную и демократическую Украину, чьи границы и территории, включая Крым будут восстановлены.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Накануне воскресных выборов я хотел бы повторить, что США здесь надолго, и мы здесь, чтобы поддержать мирную, сильную, демократическую, процветающую, безопасную Украину, которая видит свои границы и территории, включая Крым, полностью восстановленными" - написал Волкер в Twitter.

Напомним, ранее Волкер заявил, что США не поддерживают ни одного из кандидатов на выборах президента Украины и будут работать с тем, кого изберет украинский народ.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
powered by lun.ua