Климатические протесты в Лондоне: число задержанных превысило 700

Более 700 активистов по борьбе с изменениями климата, что блокируют дороги возле некоторых из самых известных достопримечательностей Лондона, были задержаны за последние шесть дней.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Протесты, организованные климатической группой Extinction Rebellion, в течение нескольких дней блокируют дороги в районе таких известных мест Лондона, как парламентская площадь, мост Ватерлоо, Оксфорд-серкус и Мраморная арка.

Extinction Rebellion призвала к не насильственному гражданскому неповиновению, чтобы заставить британское правительство сократить выбросы парниковых газов до нуля к 2025 году и остановить глобальный климатический кризис.

"По состоянию на 10 утра в субботу задержаны 718 человек. 28 лицам предъявлены обвинения", - говорится в заявлении Лондонской столичной полиции.

Полиция повторила, что протесты были разрешены только в районе Мраморной арки, но не уточнила, будут ли разгонять другие протестные группы.