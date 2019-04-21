Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

В США началось голосование на выборах президента Украины

В Берлине явка избирателей на 50% выше, чем в первом туре

В Варшаве проголосовали 1800 украинцев, очередь на полтора часа

Украинцы выбрали президента на первом зарубежном участке






Папа Римский упомянул Украину в своей Пасхальный речи

Воскресенье, 21 апреля 2019, 16:49

Папа Римский Франциск упомянул Украину в своей речи в Ватикане 21 апреля, когда христиане отмечают праздник Воскресения Христова по Григорианскому календарю.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на информацию Посольства Украины при Святом Престоле.

"Говоря о восстановлении мира в Украине, Понтифик выразил надежду на то, что "Господь поощрит гуманитарные инициативы, в томе числе и те, которые направлены на достижение прочного мира", - говорится в сообщении посольства в Twitter.

Папа Римский ежегодно на Пасху проводит мессу на площади Святого Петра в Ватикане и традиционно провозглашает речь.

Сегодня в своей речи он вспомнил другие конфликты и кризисы в мире, в частности в Сирии, Ливии, Израиле и Палестине, Судане, Камеруне, Буркина-Фасо и других странах.

Франциск также осудил теракты на Шри-Ланке, где на Пасху произошли несколько взрывов в церквях и гостиницах, в результате чего погибли более 200 человек.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Ватикан
powered by lun.ua