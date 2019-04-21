Папа Римский упомянул Украину в своей Пасхальный речи

Папа Римский Франциск упомянул Украину в своей речи в Ватикане 21 апреля, когда христиане отмечают праздник Воскресения Христова по Григорианскому календарю.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на информацию Посольства Украины при Святом Престоле.

"Говоря о восстановлении мира в Украине, Понтифик выразил надежду на то, что "Господь поощрит гуманитарные инициативы, в томе числе и те, которые направлены на достижение прочного мира", - говорится в сообщении посольства в Twitter.

Папа Римський у Великодню неділю звернувся з посланням до "Риму та Світу". Говорячи про відновлення миру в Україні Понтифік висловив сподівання на те, що «Господь заохотить гуманітарні ініціативи, у томі числі й ті, що спрямовані на досягнення тривалого миру». pic.twitter.com/P7WYPGAkIs — UKR Emb to HOLY SEE (@UKRinVAT) 21 квітня 2019 р.

Папа Римский ежегодно на Пасху проводит мессу на площади Святого Петра в Ватикане и традиционно провозглашает речь.

Сегодня в своей речи он вспомнил другие конфликты и кризисы в мире, в частности в Сирии, Ливии, Израиле и Палестине, Судане, Камеруне, Буркина-Фасо и других странах.

Франциск также осудил теракты на Шри-Ланке, где на Пасху произошли несколько взрывов в церквях и гостиницах, в результате чего погибли более 200 человек.