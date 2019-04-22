Взрывы на Шри-Ланке: погибли трое детей самого богатого бизнесмена Дании

В результате серии взрывов на Шри-Ланке погибли трое из четырех детей бизнесмена из Дании Андерса Холька Поульсена, который считается самым богатым человеком своей страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politiken.

Известно, что Поульсен с семьей путешествовал по стране. Обстоятельства гибели детей неизвестны. "К сожалению, мы можем это подтвердить. Мы просим вас уважать конфиденциальность, и у нас нет других комментариев", - заявили в пресс-службе бизнесмена.

По данным агентства Bloomberg, Поульсен - самый богатый человек Дании. Он - крупнейший акционер сети розничной торговли одеждой Asos и владелец таких брендов, как Jack&Jones. Он также является крупнейшим частным землевладельцем Шотландии.

По последним данным, в результате взрывов на Шри-Ланке в воскресенье погибли 290 человек, из них - 24 иностранца. Среди погибших есть пять граждан Великобритании, а также граждане Нидерландов, Португалии, США, Китая, Турции, Индии.

В больницах находятся около 500 раненых, пострадавших во время восьми взрывов в гостиницах и церквях по всей стране. Уже известно, что теракты совершили семь смертников, в рамках расследования задержали 24 человека.