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Убийцу болгарской журналистки приговорили к 30 годам заключения

Вторник, 23 апреля 2019, 09:24

Суд в Болгарии приговорил к 30 годам за решеткой Северина Красимирова, которого признали виновным в изнасиловании и убийстве особенно жестоким и мучительным способом журналистки Виктории Мариновой.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на болгарский портал Darik News.

Такой приговор вынес 22 апреля суд первой иснтанции в городе Русе. 21-летний Северин Красимиров признал себя виновным в изнасиловании и убийстве.

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Напомним, 6 октября в болгарском городе Русе изнасиловали и убили административного директора и ведущую регионального канала TVN Викторию Маринову. Последней темой, над которой она работала, был так называемый GPGate - скандал вокруг хищения средств из фондов ЕС.

В ЕС в ответ на убийство журналистки заявили, что болгарские власти должна немедленно привлечь к ответственности убийц журналистки.

Красимова задержали в Германии по подозрению в убийстве Мариновой. По данным следствия, он приехал в Германию из Русе, где нашли тело журналистки.

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