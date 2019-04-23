Макрон представит план реформ в ответ на требования "желтых жилетов"
Вторник, 23 апреля 2019, 09:27
Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг наконе-то представит долгожданный ответ на почти полугодовые уличные протесты "желтых жилетов".
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.
В четверг вечером Макрон проведет официальную пресс-конференцию, чтобы объявить о серии реформ, разработанных после масштабных национальных дебатов, которые он начал в ответ на протесты.
Ожидается, что он объявит о важных, но не революционных реформах, включая снижение налогов для среднего класса, а также отмену административной школы ENA, которая стала прямым источником финансирования для французской элиты.
Макрон планировал представить свой план 15 апреля, но перенес пресс-конференцию из-за масштабного пожара в Нотр-Даме, произошедшего в тот день.
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