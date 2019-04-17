На восстановление Нотр-Дама собрали почти $1 миллиард

Около 1 миллиарда долларов уже собрано обычными прихожанами и магнатами по всему миру на восстановление разрушенного пожаром Собора Парижской Богоматери.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Associated Press.

В среду посланник президента по вопросам культурного наследия Стефан Берн заявил телекомпании France-Info, что всего за полтора дня после пожара было собрано 880 млн евро (это равно 995 млн долларов).

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Взносы поступали как от компаний и магнатов (владельцев L'Oreal, Chanel и Dior), так и от прихожан и других людей из маленьких и больших городов по всей Франции и по всему миру.

Французское правительство собирает пожертвования и создает специальный офис для работы с большими взносами. На сайте правительства появился раздел, в котором можно сделать пожертвование на восстановление собора.

Добавим, что во Франции также раздаются голоса критиков, которые утверждают, что собранные деньги лучше было бы потратить в другом месте – например, на небольшие церкви.

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Президент Франции Эммануэль Макрон установил пятилетний срок для восстановления храма 12-го века. В среду Макрон проводит специальное заседание Кабинета министров, посвященное пожару в Нотр-Даме.

Заметим, названный Макроном пятилетний срок, который совпадает с летними Олимпийскими играми 2024 года в Париже, многим показался нереальным.

Эксперты считают, что на восстановление Нотр-Дама может пойти гораздо больше времени. Эрик Фишер, руководитель фонда, отвечающего за восстановление 1000-летнего Страсбургского собора, сообщил, что работы могут продолжаться "десятилетия".